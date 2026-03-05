Operazione Vinum Mentitum | la GdF sequestra 2,5 milioni di litri di vino contraffatto

Durante un’operazione chiamata «Vinum Mentitum», le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato 2,5 milioni di litri di vino contraffatto in diverse regioni italiane. I controlli hanno portato alla scoperta di una produzione illegale di vini che falsificavano certificazioni Dop e Igp, con un valore commerciale stimato superiore ai 4 milioni di euro. L’attività ha interessato vari punti del territorio nazionale.

Controlli delle Fiamme gialle in tutta Italia. Scoperta una vasta produzione di vini falsamente certificati Dop e Igp, per un valore commerciale di oltre 4 milioni di euro. L’accurata analisi del rischio, svolta congiuntamente dall’ICQRF centrale e dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha individuato specifiche criticità nelle diverse fasi della filiera – dalla raccolta all’imbottigliamento – anche in relazione a fattori esogeni quali eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie. Tali elementi hanno orientato la pianificazione delle attività di controllo e la selezione degli operatori da sottoporre a verifica. 🔗 Leggi su Laverita.info

