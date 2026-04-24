Palermo colpito il traffico di fossili | 17 tesori preistorici sequestrati

A Palermo, le autorità hanno sequestrato 17 fossili preistorici provenienti dalla Spagna. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato i reperti durante controlli sul territorio. I fossili sono stati messi sotto sequestro in quanto ritenuti illegittimamente provenienti dall’estero senza i necessari documenti. L’indagine continua per verificare l’origine e la provenienza dei beni culturali.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza di Palermo sequestra 17 fossili preistorici provenienti dalla Spagna.. I reperti del periodo Cretacico saranno affidati al Museo Gemellaro dell'Università di Palermo.. I militari della Compagnia di Palermo Punta Raisi hanno intercettato diverse spedizioni internazionali prive di documentazione, portando al sequestro di 17 preziosi reperti fossili che risalgono a circa 50 milioni di anni fa. L’operazione, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, ha permesso di sottrarre al traffico illecito un compendio paleontologico di straordinaria importanza. I pacchi, provenienti dalla Spagna, presentavano anomalie evidenti sia nelle modalità di trasporto sia nei documenti di accompagnamento, spingendo le forze dell’ordine a un controllo approfondito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, colpito il traffico di fossili: 17 tesori preistorici sequestrati Notizie correlate Sequestrati 17 fossili dal valore inestimabile a Palermo, arrivavano dalla Spagna: come sono stati scopertiÈ di 17 reperti fossili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Palermo contro il traffico illecito di beni... Palermo, Gdf sequestra 17 reperti fossili risalenti a 50 milioni di anni faI finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno individuato e sequestrato 17 reperti fossili acquistati e detenuti illegalmente,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palermo, colpo al mandamento di Brancaccio: 32 fermi per mafia ed estorsioni, sequestrate armi e aziende; Traffico paralizzato a Palermo, grosso Tir ribaltato blocca la via Messina Marine; Incidente mortale a Palermo, Benincasa: ''Ridurre traffico tir in città, serve intervento urgente''; Blitz antimafia all'alba, elicotteri in volo su Sperone e Brancaccio: fermate 32 persone. Traffico paralizzato a Palermo, grosso Tir ribaltato blocca la via Messina MarineTraffico di Palermo paralizzato questa mattina per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più impor ... blogsicilia.it Scontro tra auto e tir a Palermo, traffico in tilt in via Messina MarinePALERMO – Traffico di Palermo paralizzato questa mattina a Palermo per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una ... livesicilia.it Castello della Zisa - Palermo - Foto di Vito Di Modica facebook I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di Palermo x.com