Palermo accusa dolori e scopre proiettile in testa | mistero su un 17enne

A Palermo un ragazzo di 17 anni si è recato in ospedale lamentando dolori e, attraverso una TAC, è stato scoperto un proiettile conficcato nella testa. Il giovane non ha fornito spiegazioni sulla provenienza del proiettile e al momento non ci sono dettagli in merito a come sia finito nel suo cranio. La polizia sta indagando per chiarire la vicenda.