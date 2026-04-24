Palermo accusa dolori e scopre proiettile in testa | mistero su un 17enne
A Palermo un ragazzo di 17 anni si è recato in ospedale lamentando dolori e, attraverso una TAC, è stato scoperto un proiettile conficcato nella testa. Il giovane non ha fornito spiegazioni sulla provenienza del proiettile e al momento non ci sono dettagli in merito a come sia finito nel suo cranio. La polizia sta indagando per chiarire la vicenda.
Un ragazzo di 17 anni ha scoperto diavere da giorni un proiettile in testa senza saperlo. L’inquietante storia arriva daPalermodove, in seguito ad una Tac, ad un giovane è stata comunicata la presenza di un corpo estraneo nel cranio,vicinissimo alla prima vertebra e a pochi millimetri dalla carotide. Come riportaSky TG24, il diretto interessato si era presentato la prima volta alla guardia medica di Carini, piccolo centro del capoluogo siciliano, lo scorso 11 aprile conuna ferita dietro l’orecchio. La lesione era stata saturata, con i medici che non sospettavano si trattasse di unaferita da arma da fuoco. Tuttavia, nei giorni successivi, il...🔗 Leggi su Ildifforme.it
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