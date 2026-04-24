Un ragazzo di 17 anni di Carini, nel Palermitano, si è recato in ospedale per un forte mal di testa. Dopo aver ricevuto cure e essere stato invitato a tornare a casa, è tornato per un controllo e si è sottoposto a una tac. Da questa è emerso un proiettile conficcato nel cranio, senza che il giovane fosse a conoscenza della sua presenza.

Aveva un proiettile conficcato in testa, apparentemente senza saperlo. È successo a un 17enne di Carini, nel Palermitano. Il giovane è andato in ospedale perché aveva un mal di testa ricorrente, è stato rimandato a casa e, solo successivamente, grazie a una Tac effettuata in un laboratorio privato ha scoperto di avere il corpo estraneo nel cranio. Ai medici ha raccontato di non sapere come il corpo estraneo fosse finito nella sua testa. Secondo i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto, il giovane è stato coinvolto in una rissa del suo paese avvenuta l’11 aprile. Dopo la lite si è presentato alla guardia medica di Carini con una ferita dietro l’orecchio che è stata suturata dai sanitari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, 17enne va in ospedale per un mal di testa: i medici lo rimandano a casa, poi con una tac scopre un proiettile nel cranio

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