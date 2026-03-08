Va in ospedale per mal di testa e vertigini i medici la rimandano a casa | Prenda un antidolorifico 43enne muore dopo 10 giorni

Una donna di 43 anni si è recata due volte al pronto soccorso di Biella lamentando forti dolori al collo, alle tempie, vertigini e perdita di equilibrio. I medici, dopo averla visitata, l’hanno rimandata a casa consigliandole semplicemente di assumere un antidolorifico. Dieci giorni dopo, la donna è deceduta.

Si era presentata per due volte al pronto soccorso di Biella con forti dolori al collo e alle tempie, vertigini e perdita dell’equilibrio. La seconda volta era stata rimandata a casa dai medici con l’indicazione di «prendere degli antidolorifici». Venus Vanadero Serrano, 43 anni, originaria delle Filippine e da anni residente a Biella, è deceduta dieci giorni dopo. La sua cartella clinica – scrive il Corriere della Sera – è ora al vaglio dei pm di Biella, chiamati a stabilire se e in che modo sarebbe stato possibile evitare questo tragico epilogo. I familiari della 43enne hanno sporto querela e già inoltrato una richiesta di risarcimento danni all’Asl, ventilando una «responsabilità colposa per imperizia, negligenza ed imprudenza da parte del personale medico» per «omessa diagnosi». 🔗 Leggi su Open.online

