Palazzo Zanca | via al lavoro agile e nuovi piani per la Polizia

Al Palazzo Zanca sono stati definiti nuovi protocolli per il lavoro agile e aggiornamenti sulla formazione del personale di polizia municipale. Il commissario ha approvato il regolamento che disciplina lo smart working all’interno dell’ente. A seguito di un vertice tra le autorità, sono state anche pianificate nuove dotazioni tecnologiche per il personale della Polizia Municipale. Questi interventi si inseriscono in un processo di aggiornamento delle modalità operative e delle risorse disponibili.

? Cosa sapere Il commissario Piero Mattei approva il regolamento sul lavoro agile a Palazzo Zanca.. Nuove dotazioni e formazione riguardano il personale della Polizia Municipale dopo il vertice.. Ieri pomeriggio, all’interno delle mura di Palazzo Zanca, il commissario straordinario Piero Mattei ha affrontato un tavolo tecnico con i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Csa, Silpol e della Rsu per risolvere le pendenze relative al personale comunale. L’incontro, che ha la partecipazione del vicecommissario Bernardo Campo, nasce dalla necessità di rispondere a una serie di criticità organizzative e retributive che avevano messo in difficoltà le parti coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Zanca: via al lavoro agile e nuovi piani per la Polizia Notizie correlate Nuovi vigili urbani, Palazzo Zanca garantirà un periodo di tutoraggioLa Uil Funzione Pubblica di Messina prende atto del riscontro fornito dall’amministrazione comunale a seguito della precedente nota sindacale, con la... Leggi anche: Dietrofront sul lavoro agile, perché molte aziende (e pure Palazzo Chigi) richiamano in sede i dipendenti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incontro a Palazzo Zanca tra il Commissario Straordinario e le Organizzazioni sindacali; Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina, l’evento a Palazzo Zanca; Nuovi vigili urbani, Palazzo Zanca garantirà un periodo di tutoraggio; Messina, i sindacati di Palazzo Zanca a confronto con il commissario. Elezioni Comunali Messina, al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca: scatta la fase decisiva | INFO e ORARIEntra nella fase più operativa la corsa alle elezioni amministrative Messina 2026, con l’avvio ufficiale della presentazione delle candidature. Da oggi e fino alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile, i ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina, Lillo Valvieri è il primo a presentare la lista a Palazzo Zanca. I NOMI dei candidatiSi accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è ... strettoweb.com RTP Messina. . A Palazzo Zanca oggi è iniziata una delle fasi più importanti in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al via la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste al consiglio comunale e ai quartieri. E intanto tiene banco la - facebook.com facebook