Dietrofront sul lavoro agile perché molte aziende e pure Palazzo Chigi richiamano in sede i dipendenti

Il governo ha deciso di richiamare in ufficio i dipendenti, poiché molte aziende riscontrano difficoltà nel mantenere il lavoro da remoto. La misura nasce dalla necessità di migliorare la produttività e favorire il confronto diretto tra colleghi. Durante la pandemia, molte imprese avevano adottato il lavoro agile per affrontare l’emergenza sanitaria, ma ora optano per un ritorno alle sedi fisiche. La decisione coinvolge anche enti pubblici e aziende private.

Sei anni fa. Piena emergenza sanitaria. Il Covid ha costretto le aziende a modificare il modo di lavorare. Lo smart working è diventato la regola e la cucina – o la camera da letto – si è trasformata in ufficio, con il pc portatile sul tavolo. Ora che i tempi della pandemia sono lontani, il lavoro agile sembra convincere sempre meno molti vertici aziendali. Da Stellantis a Ubisoft ad Amazon. E anche Palazzo Chigi. Le motivazioni? Aumentare la produttività o il senso di appartenenza e rafforzare la cultura aziendale. Ma secondo Francesco Seghezzi, sociologo e presidente della Fondazione Adapt, creatura del giuslavorista Marco Biagi, dietro ci sono carenze organizzative: le aziende che ora iniziano a negare il lavoro da remoto “sono quelle rimaste ancorate a logiche di controllo sul dipendente e che, durante il Covid, hanno visto nel lavoro agile solo una riduzione di costi e spazi senza accompagnarlo a un reale cambiamento organizzativo e di paradigma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Palazzo Chigi dimezza lo smart working dei dipendenti. Scontro con il Mef (dove i privilegi restano). E i funzionari si rivolgono allo sportello del lavoro

Il 2026 per (molte) aziende della Brianza inizia con la crisi: chi rischia il lavoro e tutte le aziende in difficoltà

Lavoro agile in Sicilia, 54 milioni per nuove assunzioni: contributi fino a 30mila euro per ogni dipendente

Torna a crescere lo smart working. Le nuove norme sul lavoro agile rendono meno sicuri gli smart workers?

