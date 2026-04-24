Palazzo Barbieri avvia il percorso di riqualficazione dell' ex distributore di via Mameli

Il Comune di Verona ha annunciato l'avvio di un progetto di riqualificazione dell'area dell'ex distributore di carburante situata tra via Mameli e via D’Annunzio. L'intervento mira a recuperare uno spazio attualmente in stato di abbandono, con l'intenzione di trasformarlo in un servizio per la collettività. Il percorso prevede lavori di recupero e valorizzazione dell'area, senza ancora dettagli sui tempi o sui dettagli specifici dell'intervento.

Il Comune di Verona intende avviare un nuovo percorso per la riqualificazione dell’area dell’ex distributore di carburante tra via Mameli e via D’Annunzio, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio oggi in stato di abbandono e valorizzarlo come servizio per la collettività.L’area, di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ribasso carburanti al distributore, il Garante avvia i controlli: alla Gdf la lista di chi non ha tagliato i prezziRoma, 19 marzo 2026 – Nel pomeriggio, a macchia di leopardo, la gran parte dei distributori di carburante ha recepito il taglio delle accise con lo... Monta tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri, allontanato e sanzionatoLa polizia locale di Verona ha intensificato negli ultimi giorni la propria presenza in diverse aree della città, comprese alcune zone periferiche,...