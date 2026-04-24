Palazzo Barbieri avvia il percorso di riqualficazione dell' ex distributore di via Mameli

Da veronasera.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona ha annunciato l'avvio di un progetto di riqualificazione dell'area dell'ex distributore di carburante situata tra via Mameli e via D’Annunzio. L'intervento mira a recuperare uno spazio attualmente in stato di abbandono, con l'intenzione di trasformarlo in un servizio per la collettività. Il percorso prevede lavori di recupero e valorizzazione dell'area, senza ancora dettagli sui tempi o sui dettagli specifici dell'intervento.

Il Comune di Verona intende avviare un nuovo percorso per la riqualificazione dell’area dell’ex distributore di carburante tra via Mameli e via D’Annunzio, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio oggi in stato di abbandono e valorizzarlo come servizio per la collettività.L’area, di.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Ribasso carburanti al distributore, il Garante avvia i controlli: alla Gdf la lista di chi non ha tagliato i prezziRoma, 19 marzo 2026 – Nel pomeriggio, a macchia di leopardo, la gran parte dei distributori di carburante ha recepito il taglio delle accise con lo...

Monta tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri, allontanato e sanzionatoLa polizia locale di Verona ha intensificato negli ultimi giorni la propria presenza in diverse aree della città, comprese alcune zone periferiche,...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.