Monta tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri allontanato e sanzionato

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Verona ha rafforzato i controlli in varie zone della città, comprese alcune aree periferiche, in risposta alle segnalazioni provenienti dai gruppi di controllo di vicinato e dai cittadini. Durante un intervento, è stata fatta rimuovere una tenda installata sulla scalinata di un palazzo storico, e l’autore è stato allontanato e sanzionato.

La polizia locale di Verona ha intensificato negli ultimi giorni la propria presenza in diverse aree della città, comprese alcune zone periferiche, dopo le segnalazioni arrivate dai gruppi di controllo di vicinato e dai cittadini. Un’attività mirata alla tutela della sicurezza urbana, che ha.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo Comunale di Montecatini TermePistoia, 17 aprile 2026 – Domani pomeriggio, a partire dalle 18, il centro cittadino di Montecatini Terme si trasformerà in un palcoscenico di... Palazzo Gherardi, monta la polemica. Il Pd: "5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi"SENIGALLIA – Il Partito Democratico di Senigallia è tornato sul progetto di restauro di Palazzo Gherardi. Altri aggiornamenti Si parla di: Nella notte monta tenda sopra la scalinata di palazzo Barbieri: sanzionato giovane emiliano. Monta una tenda per la notte sulla scalinata di palazzo Barbieri: multatoI controlli della polizia locale di Verona: un giovane multato per aver montato una tenda sulla scalinata di palazzo Barbieri. veronaoggi.it Monta tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri, allontanato e sanzionatoLa polizia locale di Verona ha intensificato negli ultimi giorni la propria presenza in diverse aree della città, comprese alcune zone periferiche, dopo le segnalazioni arrivate dai gruppi di ... veronasera.it