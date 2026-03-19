Il Garante per la concorrenza ha avviato controlli sui distributori di carburante dopo aver ricevuto una lista di esercizi commerciali che non hanno applicato il ribasso dei prezzi. Nel pomeriggio, le verifiche sono state avviate dalla Guardia di Finanza in diverse zone del paese, con ispezioni presso vari punti vendita. L’azione si concentra sull’accertamento del rispetto degli impegni presi dai distributori.

Roma, 19 marzo 2026 – Nel pomeriggio, a macchia di leopardo, la gran parte dei distributori di carburante ha recepito il taglio delle accise con lo sconto di 25 centesimi al litro, disposto ieri nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri e in vigore da oggi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In mattinata, anche a seguito di un monitoraggio delle associazioni dei consumatori, erano arrivate segnalazioni che il prezzo alla pompa era invariato. Mister Prezzi, ovvero Benedetto Mineo, il Garante presso il ministero delle Imprese, ha quindi avviato i controlli. Nel pomeriggio ha riunito al ministero la Commissione Allerta rapida, per esaminare le prime verifiche, e ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista di chi non ha ridotto i prezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ribasso carburanti al distributore, il Garante avvia i controlli: alla Gdf la lista di chi non ha tagliato i prezzi

Articoli correlati

Leggi anche: Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti. Sequestrato un distributore abusivo

Carburanti, il taglio delle accise non si vede alla pompa: Mr Prezzi invia le segnalazioni alla GdfLe segnalazioni erano state tante e, dopo poche ore, la conferma è arrivata anche dal governo.

Approfondimenti e contenuti su Ribasso carburanti

Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle accise; Caro carburanti, mini-sconto elettorale: via libera al decreto.

Ribasso carburanti al distributore, il Garante avvia i controlli: alla Gdf la lista di chi non ha tagliato i prezziRoma, 19 marzo 2026 – Nel pomeriggio, a macchia di leopardo, la gran parte dei distributori di carburante ha recepito il taglio delle accise con lo sconto di 25 centesimi al litro, disposto ieri nel ... quotidiano.net

Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ... ilmattino.it

Il taglio delle accise è scattato da oggi, ma ai distributori il ribasso atteso non si vede ancora. Con il decreto carburanti benzina e diesel dovrebbero costare circa 25 centesimi in meno al litro: i parametri da tenere d’occhio sono 1,623 euro per la benzina e - facebook.com facebook

Rixi, chiederemo a concessionari autostradali sconto su carburanti. 'Piccolo sacrifico per ridurre i margini che hanno sui prezzi' #ANSA x.com