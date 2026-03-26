Si dimette anche Gasparri Ancora scosse nella maggioranza

Maurizio Gasparri si è dimesso dalla carica di capogruppo al Senato di Forza Italia. La sua uscita si aggiunge alle recenti dimissioni di altri esponenti della maggioranza, tra cui Delmastro, Bartolozzi e la ministra del turismo Santanché. La sequenza di dimissioni ha suscitato nuove tensioni all’interno della coalizione di governo.

Dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e della ministra del turismo Santanché, oggi è stata la volta di Maurizio Gasparri, capogruppo al senato di Forza Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Si dimette anche Gasparri. Ancora scosse nella maggioranza Articoli correlati Forza Italia, scosse interne dopo il referendum: Gasparri si dimetteABBONATI A DAYITALIANEWS Il passo indietro dopo la vittoria del “no” Le conseguenze del referendum sulla giustizia si fanno sentire anche all’interno... Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole Si dimette anche Gasparri. Ancora scosse nella maggioranza Una raccolta di contenuti su Si dimette anche Gasparri Ancora scosse... Temi più discussi: Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi; Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Gasparri: Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni. Maretta in Fi: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoIl passo indietro è arrivato dopo che è stato sfiduciato in una lettera firmata da 14 senatori azzurri. A sottoscriverla anche i ministri Zangrillo e ... avvenire.it Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it Saltano teste in Fratelli d'Italia e Forza Italia come tappi di spumante a Capodanno. Delmastro: via. Bartolozzi: via. Santanchè: via. Gasparri: via. E noi qui, col cuore pieno di gioia. Ma sapete qual è il problema Che ci stiamo abituando troppo bene. Che ogni - facebook.com facebook #Fi, #StefaniaCraxi eletta capogruppo Senato: discontinuità, nessuna rottura. #Gasparri si è dimesso perché fare il capogruppo è logorante x.com