Anche Portogruaro introduce la tassa di soggiorno tensioni nella maggioranza

A Portogruaro il consiglio comunale ha approvato l'introduzione della tassa di soggiorno con otto voti favorevoli e sette contrari. Durante la seduta, una consigliera di maggioranza ha votato contro, un altro si è schierato con l'opposizione. Si tratta di una decisione condivisa da altri dodici comuni del veneziano, ma ha generato tensioni all’interno della maggioranza.

Le tariffe saranno stabilite in un secondo momento. Una consigliera di FdI vota con l'opposizione, un altro lascia l'aula, il provvedimento passa per otto voti a sette. L'imposta è sempre più diffusa nel veneziano Portogruaro avrà la sua imposta di soggiorno, come già altri 12 comuni del veneziano. Il voto favorevole è arrivato ieri sera in consiglio comunale, ma a che prezzo: otto consiglieri favorevoli e sette contrari, con una consigliera di maggioranza che ha votato con l'opposizione e un altro che ha lasciato l'aula. Con l'assessore al turismo Nella Lepore che ha criticato pesantemente le precedenti giunte, provocando l'uscita dall'aula dell'ex sindaco Barbisan (di centrodestra).