Pagliarelli due agenti sotto attacco | scoppia il caos nel reparto Mari

Due agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un episodio di aggressione avvenuto nel reparto Mari del carcere di Pagliarelli a Palermo. L'incidente si è verificato quando un detenuto ha aggredito gli agenti, provocando lesioni a entrambi i poliziotti. La situazione ha causato scompiglio all’interno della struttura, con l’intervento degli altri operatori penitenziari per gestire l’evento. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

? Cosa sapere Due agenti della Polizia penitenziaria feriti dopo l'aggressione di un detenuto al Pagliarelli di Palermo.. Il Sappe denuncia carenze organiche e rischi per la sicurezza nel sistema carcerario siciliano.. Due agenti della Polizia penitenziaria sono stati feriti nel reparto Mari del carcere Pagliarelli di Palermo dopo l’aggressione improvvisa sferrata da un detenuto. Il violento episodio avvenuto all’interno dell’istituto palermitano ha coinvolto inizialmente un operatore in servizio, colpito con una serie di pugni al volto senza alcun preavviso. Nel tentativo immediato di intervenire per proteggere il collega e ristabilire la calma nel settore, è rimasto ferito anche un secondo agente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pagliarelli, due agenti sotto attacco: scoppia il caos nel reparto Mari Notizie correlate Due Mari, sempre più caos: “I ritardi nel completamento? Così penalizziamo l’economia”Grosseto, 14 febbraio 2026 – La notizia dello slittamento al 2027 del completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto,... Spezia, 10 agenti feriti: scoppia il caos dopo il derbyDieci agenti di Polizia sono rimasti feriti durante l’aggressione scatenata da un gruppo di circa cinquanta individui alla Spezia, subito dopo il...