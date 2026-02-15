Due Mari sempre più caos | I ritardi nel completamento? Così penalizziamo l’economia

Il ritardo nel completamento della strada Due Mari ha causato ancora più caos e rischia di penalizzare l’economia locale. Anas ha annunciato che i lavori tra Siena e Grosseto si concluderanno solo nel 2027, a causa di problemi legati al maltempo e a ritrovamenti archeologici durante gli scavi. La situazione rende difficile per le aziende pianificare i trasporti e le consegne, rallentando le attività commerciali nella zona.

Grosseto, 14 febbraio 2026 – La notizia dello slittamento al 2027 del completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto, annunciata da Anas e motivata con ritardi dovuti al maltempo e ai ritrovamenti archeologici nei cantieri, è l'ennesimo duro colpo alle speranze delle imprese di poter finalmente contare su un'infrastruttura attesa da troppi anni. Anche perché tutto lasciava intendere che il traguardo fosse ormai vicino. «Non possiamo che esprimere estremo disappunto – dichiara il presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, Andrea Fratoni –: non stiamo parlando di una semplice strada provinciale migliorata, ma di un corridoio strategico che collega il Tirreno all'Adriatico, mettendo in relazione sistemi produttivi, porti, distretti industriali e mercati nazionali ed europei.