Spezia 10 agenti feriti | scoppia il caos dopo il derby

Dopo il derby a Carrara, alla Spezia si sono verificati momenti di tensione che hanno portato a un'aggressione nei confronti delle forze dell'ordine. Circa cinquanta persone hanno affrontato dieci agenti di Polizia, risultando in feriti tra i membri delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato poco dopo il ritorno della squadra, provocando il coinvolgimento di numerosi agenti per calmare la situazione.

Dieci agenti di Polizia sono rimasti feriti durante l’aggressione scatenata da un gruppo di circa cinquanta individui alla Spezia, subito dopo il rientro della squadra dopo la sfida a Carrara. L’episodio, avvenuto nel giorno di Pasquetta, ha il bersaglio diretto degli attacchi gli operatori impegnati nella protezione di dirigenti e calciatori dello Spezia. Il bilancio della violenza allo stadio e le criticità del personale. La tensione esplosa durante il rientro dei giocatori ha lasciato una scia di feriti tra le forze dell’ordine. Il numero dei poliziotti lesionati è salito a dieci, colpiti mentre tentavano di garantire la sicurezza dei membri dello Spezia dopo la sconfitta nel derby.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, 10 agenti feriti: scoppia il caos dopo il derby Napoli, non pagano il conto al ristorante e scoppia una rissa: feriti due agentiMomenti di tensione nel centro di Napoli, dove nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, intorno alle 15:00, è scoppiata una violenta rissa in via Toledo... “Campionato falsato”, scoppia il caos dopo Juve – Napoli: polemica clamorosaIl Napoli ha perso per 3-0 in casa della Juventus, offrendo una prestazione sicuramente deludente.