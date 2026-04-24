Pagelle Napoli Cremonese | McTominay e De Bruyne disegnano calcio Alisson Santos mina vagante Audero fa quel che può VOTI

Durante la 34ª giornata di campionato, il match tra Napoli e Cremonese ha visto protagonisti diversi giocatori valutati attraverso le pagelle. Tra i presenti, McTominay e De Bruyne sono stati riconosciuti per le loro performance tecniche, mentre Alisson Santos ha attirato l'attenzione come elemento imprevedibile. In difesa, Audero si è impegnato al massimo per contrastare gli avversari, mentre i voti assegnati riflettono le loro prestazioni sul campo.

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