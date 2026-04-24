PAGELLE NAPOLI-CREMONESE 4-0 | azzurri travolgono i grigiorossi

Nella partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0. La sfida si è svolta in casa dei partenopei, che hanno dominato l'incontro fin dall'inizio, segnando più volte nel corso del primo tempo. La Cremonese ha tentato di reagire, ma senza riuscire a trovare il gol. Sono stati assegnati i voti ai singoli giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Voti, top e flop di Napoli-Cremonese, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Pagelle Napoli-Cremonese (ANSA) Calciomercato.it La gara si è giocata al Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20.45 di oggi, 24 aprile 2026, una sfida importante per le due squadre alla ricerca di punti per consolidare le loro posizioni in classifica. I padroni di casa partono fortissimo, pronti via la sblocca al terzo McTominay dialogando come solo i campioni sanno fare con un altro fuoriclasse, De Bruyne. Alla fine del primo tempo segna prima Hojlund e poi proprio De Bruyne con gli azzurri che chiudono dunque la pratica nei primi 45 minuti. Nella ripresa si unisce alla fiera del gol anche Alisson Santos.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE NAPOLI-CREMONESE 4-0: azzurri travolgono i grigiorossi Notizie correlate Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guaiIl Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston... Cremonese-Fiorentina 1-4, grigiorossi in zona retrocessioneAGI - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Hojlund (4,5) un'ombra, Cancellieri (7) gol decisivo, Gila (8) un muro; Cremonese-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Baschirotto lotta, Bonazzoli pimpante, Paleari decisivo, Simeone non punge; Le pagelle – Baschirotto giganteggia. Terracciano è poco reattivo; Le pagelle di Verona-Milan 0-1: ci pensa Rabiot (7) per il secondo posto. Allegri aggancia il Napoli. LIVE - Napoli-Cremonese: 4-0, poker partenopeo. Anche Alisson va in golSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Napoli-Cremonese 4-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: partita chiusa, Conte inizia la girandola dei cambiLa diretta live di Napoli-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Pagelle Milinkovic Savic 6.5 para un rigore che illude il Napoli di poter essere ancora in partita, alcuni interventi discreti, incolpevole sui gol. Beukema 5 tagliato fuori sul primo gol, prova a supportare la manovra offensiva con risultati modesti, a sinistra la Lazi - facebook.com facebook Le pagelle di Napoli-Lazio: Buongiorno inadeguato, Basic inesauribile x.com