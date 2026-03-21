Nel match tra Monza e Venezia terminato 1-1, Yeboah è stato il protagonista con un gol e un'ottima prestazione, mentre Pessina ha dato prova di freddezza e concentrazione, anche se il suo contributo è stato più contenuto. La partita, valida per la 32ª giornata di Serie B, si è giocata all’U-Power Stadium, con i due giocatori che hanno attirato l’attenzione per le rispettive prestazioni.

Voti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie B Matteo Pessina, capitano del Monza (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Monza-Venezia. MONZA TOP: Pessina 7,5 – Rigore di un’importanza capitale: ‘strappa’ la palla a Hernani e dal dischetto trasforma con la solita freddezza sotto la curva del tifosi brianzoli. Terza rete stagionale e come sempre uomo di riferimento per Bianco. In mezzo è la bussola del Monza e trascina i suoi nel momento più complicato. Capitano. FLOP: Hernani 5,5 – Tocca tanti palloni all’inizio ed è costantemente cercato dai compagni di squadra. Col passare dei minuti perde lucidità e non incide come dovrebbe sulla trequarti biancorossa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monza-Venezia 1-1: brilla Yeboah, Pessina glaciale

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