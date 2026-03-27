Paga 3000 euro per un debito inesistente arrestati due campani per truffa

Due uomini di 46 e 54 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, con l'accusa di aver truffato un'anziana. I due sono stati fermati mentre consegnavano 3000 euro, soldi che, secondo le indagini, erano stati richiesti per un debito inesistente. I militari hanno agito in flagranza di reato nel corso di un'operazione di polizia.

Il Gip del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti disponendo per i due l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza I carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, hanno arrestato in flagranza un 46enne e un 54enne delle province di Napoli e Salerno, con l'accusa di concorso in truffa aggravata nei confronti di un'anziana. La donna aveva ricevuto sul telefono di casa la chiamata di un uomo che, spacciandosi per il nipote, l'aveva convinta a consegnare 3.000 euro a una persona che sarebbe passata poco dopo a ritirare la somma per saldare un debito, cosa poi avvenuta. A dare l'allarme è stata la sorella della vittima: i due uomini, a bordo di un'auto presa a noleggio, sono stati controllati dai carabinieri che li hanno poi perquisiti, trovando e recuperando il denaro sottratto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Paga 3000 euro per un debito inesistente, arrestati due campani per truffa Articoli correlati Truffa ad un anziano, arrestati due campani dalla poliziaTempo di lettura: 2 minutiDue napoletani di 35 e 48 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia di Padova per aver... Truffa online: 120 euro rubati a un anziano, due campaniDue cittadini campani, una donna di 25 anni e un uomo di 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Montegiorgio per aver... Tutto quello che riguarda Paga 3000 euro per un debito... Temi più discussi: Inammissibilità ricorso per Cassazione: i motivi vaghi; Bollo auto: cos’è, come si calcola, scadenza, novità 2026 e pagamento; Sorveglianza speciale per il pusher dei Belforte: Mai frenata l'inveterata propensione a delinquere; Detrazione del fondo pensione nel 730: come avere il più alto rimborso. Facebook paga fino a 3.000 euro al mese: come funziona il nuovo programma. In Italia si resta in attesaNegli ultimi mesi si parla sempre più spesso della possibilità di guadagnare con i social network, ma questa volta la notizia ha fatto particolarmente ... ilsipontino.net Tassista abusivo con un buono fotocopiato non paga 3.000 euro di parcheggio a OrioTramite un trucchetto piuttosto artigianale è riuscito a risparmiare circa 3.000 euro di parcheggio, nell’area «Kiss & fly» dell’aeroporto di Orio, dedicata alle soste brevi per scaricare bagagli e ... ecodibergamo.it Riparazione dei balconi: chi paga Guida pratica alla ripartizione delle spese tra proprietari e condominio - facebook.com facebook Sinner avanti a Miami, il lavoro paga x.com