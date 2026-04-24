Padova ricorda il Genocidio Armeno | il peso di una ferita mai chiusa

A Padova si è svolta una cerimonia in occasione dell’111° anniversario del Genocidio Armeno, con la partecipazione del vicesindaco. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare le vittime di quell’evento storico. La cerimonia si è tenuta in una cornice di rispetto e memoria, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

? Cosa sapere Il vicesindaco Antonio Bressa guida a Padova la commemorazione per l'111° anniversario del Genocidio Armeno.. L'evento coinvolge la comunità armena e i Padri Mechitaristi dell'Isola di San Lazzaro di Venezia.. A Padova, in occasione del 24 aprile 2026, il vicesindaco Antonio Bressa ha guidato la commemorazione per l’111° anniversario del Genocidio Armeno, un evento che ha la partecipazione della comunità armena e dei Padri Mechitaristi dell’Isola di San Lazzaro degli Armeni di Venezia. Seduti tra le vie della città del Santo, dove la memoria si intreccia con la vita quotidiana, si è respirata l’aria densa di chi non vuole dimenticare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova ricorda il Genocidio Armeno: il peso di una ferita mai chiusa Notizie correlate Commemorato il Genocidio Armeno a 111 anni dai tragici fatti avvenuti in AnatoliaSi è svolta oggi 24 aprile a Padova la commemorazione per l'anniversario numero 111 del Genocidio Armeno. Leggi anche: La Casa Bianca cancella il post sui social media di J.D. Vance che fa riferimento al genocidio armeno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Note di memoria e speranza, in ricordo del genocidio armeno; Venezia ricorda il genocidio armeno: un programma di iniziative per la Giornata del Ricordo; Cagliari ricorda il genocidio armeno con lo spettacolo Delle nostre memorie; La vita di una lady armena dalla Turchia a Padova: il nuovo romanzo di Antonia Arslan. Commemorato il Genocidio Armeno a 111 anni dai tragici fatti avvenuti in AnatoliaOggi 24 aprile il vicesindaco di Padova Antonio Bressa ha coordinato i lavori rimarcando come a distanza di oltre un secolo, il mondo continui purtroppo a confrontarsi con violenze e massacri ... padovaoggi.it Note di memoria e speranza, in ricordo del genocidio armenoÈ dedicato alla commemorazione del genocidio armeno il concerto che apre la rassegna primaverile di Padova Urbs Organi. Quello di domenica 26 alle 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Savonar ... difesapopolo.it #Venezia celebra oggi, #24aprile, la Giornata del Ricordo del Genocidio armeno. Una narrazione struggente e nostalgica, raccontata questo pomeriggio all’interno dell’Auditorium Santa Margherita Emanuele Severino. Un viaggio in una terra lontana, c - facebook.com facebook #PRIMATV | "Amerikatsi" di Michael A. Goorjian Stasera #24aprile in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Da bambino, Charlie è riuscito a sfuggire al genocidio armeno nascondendosi in un baule diretto negli #StatiUniti. Divenuto adult x.com