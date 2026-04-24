Commemorato il Genocidio Armeno a 111 anni dai tragici fatti avvenuti in Anatolia

Oggi a Padova si è tenuta una cerimonia per ricordare il 111° anniversario del Genocidio Armeno. La commemorazione si è svolta in data 24 aprile e ha coinvolto rappresentanti e partecipanti che hanno reso omaggio alle vittime degli eventi avvenuti in Anatolia nel 1915. La giornata è stata dedicata al ricordo di quei fatti tragici che hanno segnato la storia degli armeni.