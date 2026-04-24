Commemorato il Genocidio Armeno a 111 anni dai tragici fatti avvenuti in Anatolia
Oggi a Padova si è tenuta una cerimonia per ricordare il 111° anniversario del Genocidio Armeno. La commemorazione si è svolta in data 24 aprile e ha coinvolto rappresentanti e partecipanti che hanno reso omaggio alle vittime degli eventi avvenuti in Anatolia nel 1915. La giornata è stata dedicata al ricordo di quei fatti tragici che hanno segnato la storia degli armeni.
Si è svolta oggi 24 aprile a Padova la commemorazione per l'anniversario numero 111 del Genocidio Armeno. Un incontro molto partecipato che si ripete nella città del Santo ogni anno, impreziosito dal discorso del vicesindaco Antonio Bressa. Presenti anche esponenti della comunità armena e del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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