La Casa Bianca cancella il post sui social media di JD Vance che fa riferimento al genocidio armeno

La Casa Bianca ha rimosso un post di J.D. Vance in cui si parlava delle vittime del genocidio armeno. La decisione ha scatenato proteste tra i rappresentanti della diaspora armena e i politici dell’opposizione negli Stati Uniti. La vicenda ha acceso il dibattito sulla gestione dei social media e sulla sensibilità storica in politica.

La Casa Bianca ha cancellato un post sui social media in cui J.D. Vance faceva riferimento alle “vittime del genocidio armeno”, suscitando l’ira dei membri della diaspora armena e dei politici dell’opposizione in tutti gli Stati Uniti. Era stato pubblicato su X durante il viaggio di due giorni del vicepresidente e di sua moglie, Usha Vance, a un memoriale per gli oltre 1,5 milioni di armeni uccisi dalle truppe ottomane più di un secolo fa. La Casa Bianca sostiene che, a scrivere il commento sul “genocidio armeno”, non sia stato Vance. Per la prima volta l’amministrazione Trump ha usato il termine “genocidio” per descrivere i massacri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Casa Bianca cancella il post sui social media di J.D. Vance che fa riferimento al genocidio armeno Approfondimenti su Casa Bianca Genocidio Bianca Atzei, il post social che ‘cancella’ Stefano Corti: lui replica così Bianca Atzei ha condiviso su social un bilancio del suo 2025, evidenziando momenti significativi dell’anno. Compleanno Buffon, la Juventus fa gli auguri alla propria leggenda: il post sui social – FOTO Questa mattina la Juventus ha pubblicato un messaggio speciale per Gigi Buffon, che oggi compie 45 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Casa Bianca Genocidio Argomenti discussi: Trump pubblica (e poi rimuove) un video shock su Truth con Michelle e Barack Obama con il corpo di scimmia. Bufera: è razzismo; Trump condivide foto razzista degli Obama come scimmie creata con l'intelligenza artificiale; Il CIO Cancella Gli Olympic ESports Games: Coventry Avvia Una Svolta Strategica; L’Associazione dei governatori cancella l’incontro con Trump: non voleva i democratici alla Casa Bianca. L'Associazione dei governatori cancella l'incontro con Trump: non voleva i democratici alla Casa BiancaLo staff della NGA è stato informato che la Casa Bianca intende limitare le convocazioni al meeting annuale d’affari, previsto per il 20 febbraio, solo ai governatori repubblicani ... globalist.it La Casa Bianca cancella il post sui social media di JD Vance che fa riferimento al genocidio armenoLa Casa Bianca ha cancellato un post sui social media in cui J.D. Vance ... msn.com Il lancio riguarda i farmaci prodotti dalle prime 5 aziende con cui la Casa Bianca ha già raggiunto accordi sui prezzi con sconti fino al 90% calcolati in base ai prezzi più bassi di altri Paesi - facebook.com facebook Le tensioni Stati Uniti-Israele. Alla casa bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu. #Tg1 Marco Valerio lo prete x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.