Padova neonato morde un giocattolo e soffoca | operatore del 118 lo salva al telefono

A Padova, un neonato ha rischiato di soffocare dopo aver morso un giocattolo. L’operatore del 118, durante una chiamata di emergenza, ha fornito indicazioni alla madre del bambino, riuscendo a guidarla passo dopo passo nel tentativo di salvarlo. La comunicazione telefonica si è protratta fino all’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato il piccolo in ospedale per ulteriori controlli.

A volte l'angelo salvatore non si materializza dal cielo, ma si connette via telefono. È accaduto a Padova, dove un operatore del Suem 118 è riuscito a salvare un neonato, che stava morendo soffocato, parlando al cellulare con la madre e guidandola passo dopo passo., La voce che ha permesso di arrivare a un lieto fine è stata quella di Gianluca Trevisan, un infermiere della centrale operativa del Suem 118 dell'Azienda ospedaliera Università di Padova. Contattato dalla madre del bimbo, in preda al panico più totale perché il piccolo non respirava dopo aver ingerito il pezzo di un giocattolo in casa, il paramedico l'ha guidata al telefono indicandole le manovre di disostruzione pediatriche.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, neonato morde un giocattolo e soffoca: operatore del 118 lo salva al telefono Notizie correlate Leggi anche: Un'operatrice del 118 salva una donna parlando al telefono col figlio di 4 anni, «Mamma dorme e non si sveglia» Leggi anche: L’operatore del 112 al telefono si finge un corriere e salva una donna dalle botte dell’ex marito