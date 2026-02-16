L'operatore del 112 al telefono si finge un corriere e salva una donna dalle botte dell'ex marito

Un operatore del 112 di Ariano Irpino ha usato un'identità falsa per salvare una donna picchiata dall'ex marito. La donna, che stava subendo violenze in casa, ha chiamato il numero di emergenza e l’operatore si è spacciato per un corriere, convincendo il suo aggressore a spostarsi. Grazie a questa strategia, la polizia ha potuto intervenire e arrestare il 50enne.

È accaduto ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. L'operatore, fingendosi un corriere, ha condotto la vittima e il suo aguzzino in un altro luogo, dove l'uomo, un 50enne, è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it Chiamata al 112 durante l’aggressione, operatore salva una donna fingendosi corriere al telefono: arrestato 50enne Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in casa. “C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglie L’ex marito di Jill Biden, William Stevenson, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Linda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE, cosa succede quando si chiama il 112; 112 Day: la Centrale di Parma ha aperto le porte ai cittadini; L'Ue celebra la giornata del 112: il numero unico europeo di emergenza ha anche app in vari Paesi; Un milione di chiamate al 112 nel 2025 in Liguria, l’allarme sull’uso improprio. Operatore del 112 si finge corriere e salva donna vittima di violenze, aggressore arrestatoAl telefono si finge corriere, l’intuizione dell’operatore del 112 permette di salvare una donna vittima di violenza ad Ariano Irpino. msn.com L’intuizione dell’operatore del 112 mette in salvo una donna vittima di violenza: arrestato 50enneI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, un 50enne della provincia ... irpinianews.it Buongiorno! Per chi abita in zona Marcato, sapete dirmi quale operatore telefonico ha il miglior Internet con fibra per una connessione stabile e senza problemi - facebook.com facebook