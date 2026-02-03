Bambino rischia di soffocare a scuola | la maestra lo salva seguendo le istruzioni del 118 in videochiamata

Oggi a Parma un bambino ha rischiato di soffocare in aula. La maestra ha seguito alla lettera le istruzioni del 118 in videochiamata e gli è riuscita a salvarlo. Il bambino è ora in ospedale, la prognosi è riservata ma le sue condizioni sembrano migliorare.

È accaduto oggi in una scuola di Parma: il bambino è in ospedale, la prognosi è riservata ma il quadro clinico mostrerebbe segni di miglioramento.

