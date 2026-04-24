Padova muore in un incidente nel giorno del 18esimo compleanno del figlio | addio allo chef Marco Grassetto

Un incidente ha causato la morte di uno chef noto a Padova, nel giorno in cui il suo figlio festeggiava il diciottesimo compleanno. L’evento si è verificato il 23 aprile, data che avrebbe dovuto essere di festa per il giovane. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, che ha appreso del tragico accaduto attraverso fonti ufficiali. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota nei dettagli.

La tragedia è avvenuta in una data carica di significato: il 23 aprile il figlio di Marco Grassetto compiva infatti 18 anni. Per questa ragione, lo chef aveva programmato un giorno di ferie, così da poter festeggiare la maggiore età del ragazzo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18° compleanno del figlio: «Aveva preso ferie per festeggiare» Muore nel sonno a 47 anni nel giorno del compleanno, la città piange Giampaolo LaautieriProfessionista stimato e volto noto dell’agenzia Unipol di via Cimarosa, era conosciuto per la sua umanità e la passione per le moto Un compleanno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18esimo compleanno del figlio: Aveva preso ferie per festeggiare; Frontale nella notte sulla 308: automobilista muore sul colpo; Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18esimo compleanno del figlio: Aveva preso ferie per festeggiare; Veneto – Schianto nella notte sulla SR308: muore 50enne, traffico in tilt per ore. Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18esimo compleanno del figlio: «Aveva preso ferie per festeggiare»PADOVA - È morto il giorno del 18° compleanno del figlio. Ancora una vittima sulla Sr308, la nuova Strada del Santo. A lasciare la sua vita sull’asfalto nella tra 22 e 23 ... ilgazzettino.it Marco Grassetto morto nell'incidente frontale, il dolore dei colleghi del Vigò: «Siamo tutti devastati nel cuore e nell'anima»VIGONZA - «Un uomo di grande valore, come pochi. Essere gentile, empatico con i colleghi e disponibile gli veniva naturale, dal cuore». Così Gabriele Tacchetto, titolare ... ilgazzettino.it Marco Grassetto muore a 50 anni in un frontale il giorno del 18esimo compleanno del figlio: «Aveva preso ferie per festeggiare». Tragedia a Padova facebook