Padova Marathon e domenica ecologica | tutti i blocchi e i divieti di circolazione in città

Domenica 26 aprile 2026 si svolge a Padova la giornata dedicata alla domenica ecologica, con il divieto di circolazione nel centro storico a partire dalle otto del mattino. Contestualmente, si tiene anche la Padova Marathon, con le strade cittadine coinvolte nelle diverse tappe della manifestazione podistica. Sono previsti blocchi e divieti di accesso per limitare il traffico e favorire le attività sportive e ambientali della giornata.

Domenica 26 aprile 2026 torna a Padova la domenica ecologica, con il divieto di circolazione nell’area del centro storico dalle ore 8.30 alle 18.30. Il provvedimento si inserisce nell’attuazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con D.G.R.V.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Frosinone, domenica ecologica il 22 febbraio: i divieti di circolazioneDalle 8 alle 18 stop ai veicoli privati in un’ampia area urbana per ridurre l’inquinamento e promuovere la mobilità sostenibile, con accesso... Domenica ecologica 8 febbraio: limiti e circostanze per la circolazione nei comuni italianiDomenica 8 febbraio, nel cuore dell’intera regione emiliana, si terrà la domenica ecologica, una misura temporanea per limitare la circolazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in gara; UniPD protagonista alla prossima Padova Marathon; Padova Marathon 2026 — Risultati e Classements; Padova Marathon 2026: i grandi nomi in gara per una sfida internazionale. Padova Marathon, anche Unipd e pazienti cardiotrapiantati tra i runnerCresce la partecipazione dell’Ateneo alla competizione con un aumento degli iscritti del 10% rispetto al 2025. Atteso in pista anche un gruppo di trapiantati di cuore, che correranno insieme a medici ... padovaoggi.it Padova Marathon 2026, domani aprirà l'Expo Village in FieraSabato 25 aprile il villaggio dei podisti ospiterà anche la passerella dei top runner; in serata, al Santo, in programma la messa con la benedizione delle scarpe. Anche Prato della Valle si animerà, c ... padovaoggi.it Padova Marathon 2026 – Dettaglio chiusure strade Continuiamo con gli aggiornamenti in vista della corsa podistica! In questo post trovate le schede dettagliate con l’elenco delle strade interessate dall’evento, suddivise per zone, complete di: orari di - facebook.com facebook