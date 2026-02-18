Frosinone domenica ecologica il 22 febbraio | i divieti di circolazione

Il Comune di Frosinone ha deciso di organizzare una domenica ecologica il 22 febbraio, per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. La giornata prevede il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, dalle 8 alle 18. Questa misura coinvolge principalmente le auto più vecchie e motori diesel, con l’obiettivo di limitare le emissioni di sostanze nocive. La decisione segue le direttive della Regione Lazio e mira a sensibilizzare i cittadini sull’ambiente. Le restrizioni saranno enforce dalle forze dell’ordine lungo le principali vie del centro.

Dalle 8 alle 18 stop ai veicoli privati in un’ampia area urbana per ridurre l’inquinamento e promuovere la mobilità sostenibile, con accesso consentito a parcheggi e mezzi autorizzati Il 22 febbraio, come da calendario dell’amministrazione, si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. In queste giornate è vietata la circolazione dei mezzi a uso privato in alcune zone del centro urbano, anche al fine di sensibilizzare e informare la popolazione sull’inquinamento atmosferico. L’ambito viario urbano è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da intersezione con Via Marcello Mastroianni Piazza Falcone e Borsellino) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Domenica ecologica 8 febbraio: limiti e circostanze per la circolazione nei comuni italianiDomenica 8 febbraio, in tutta la regione Emilia-Romagna, si svolge la giornata dedicata alla domenica ecologica. Domenica ecologica a Roma: stop alle auto il 22 febbraio nella Fascia VerdeRoma blocca le auto domenica 22 febbraio per una giornata dedicata alla mobilità sostenibile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end; Puliamo il Mondo, Mastrangeli: grazie a organizzatori e volontari. Frosinone, domenica senz’auto: più di cinquanta multeGiornata intensa quella di ieri a Frosinone. Nella città capoluogo, infatti, si è tenuta la prima delle quattro domeniche ecologiche programmate per il periodo invernale con l’obiettivo di ridurre le ... ilmessaggero.it Frosinone, domenica appuntamento con Gli Ambulanti di Forte dei MarmiIl sindaco Riccardo Mastrangeli: «Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di scoprire prodotti di eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione per il no ... tunews24.it Extra Tv. . SERIE B: DOMENICA SPEZIA-FROSINONE facebook