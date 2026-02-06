Domenica ecologica 8 febbraio | limiti e circostanze per la circolazione nei comuni italiani

Domenica 8 febbraio, in tutta la regione Emilia-Romagna, si svolge la giornata dedicata alla domenica ecologica. Le autorità hanno deciso di limitare la circolazione dei veicoli per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. Le restrizioni variano a seconda dei comuni, con alcune aree più soggette a divieti e altre con circolazione più libera. La speranza è di convincere più persone a usare mezzi alternativi o a limitare gli spostamenti in auto per una giornata.

Domenica 8 febbraio, nel cuore dell’intera regione emiliana, si terrà la domenica ecologica, una misura temporanea per limitare la circolazione veicolare e combattere l’inquinamento atmosferico. A Ravenna, in particolare, l’operazione avrà effetto dal momento delle 8.30 alle 18.30, in ambito centrale del comune, e andrà avanti fino al 31 marzo. Le nuove norme, introdotte per la prima volta a partire da martedì 7 febbraio, riguardano soltanto quei veicoli che non rispettano determinati criteri di emissione. La scelta è stata fatta in risposta a un problema crescente: la presenza di smog in città, con conseguenze sulle condizioni di salute e ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

La domenica 8 febbraio 2026 a Parma sarà ecologica.

Torna domenica 8 febbraio la giornata dedicata alla riduzione del traffico in città.

Misure antismog: scatta al domenica ecologicaDomenica (8 febbraio) è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che ... gazzettadiparma.it

Ambiente: domenica, ad Ortucchio, la giornata ecologicaOrtucchio - Si terrà domenica 8 febbraio a Ortucchio una giornata ecologica dedicata alla pulizia e alla bonifica del territorio dai rifiuti abbandonati. L’iniziativa è promossa dal Comune di ... terremarsicane.it

