Padova Marathon anche la 92enne Maria Ponchio in gara

La Padova Marathon 2026 si terrà domenica 26 aprile, con la partecipazione di una donna di 92 anni. La podista in questione, nata nel 1933, ha un passato da runner in gioventù e prenderà parte alla gara. È la prima volta che una atleta di questa età si iscrive alla maratona, attirando l’attenzione per la sua presenza. La sua partecipazione rappresenta un momento particolare dell’evento.

Ci sarà anche una podista di 92 primavere alla Padova Marathon 2026, in programma domenica 26 aprile: il suo nome è Maria Ponchio, classe 1933, un passato da runner in gioventù. Fa parte del gruppo di 35 ospiti provenienti dalle strutture di AltaVita-IRA che si cimenteranno nel percorso della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in garaSarà un’edizione tutta internazionale quella della Padova Marathon 2026, in programma domenica 26 aprile, con tanti atleti di alto livello pronti a... Padova Marathon, anche Unipd e pazienti cardiotrapiantati tra i runnerL’Università di Padova sarà tra i protagonisti della Padova Marathon 2026, l’appuntamento cittadino simbolo di sport in programma domenica 26 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in gara; UniPD protagonista alla prossima Padova Marathon; VIDEO | Padova Marathon 2026: aperto l'Expo Village in Fiera; Padova Marathon 2026: i grandi nomi in gara per una sfida internazionale. Padova Marathon e domenica ecologica: tutti i blocchi e i divieti di circolazione in cittàDomenica 26 aprile è in vigore il divieto di transito per i veicoli a motore endotermico dalle ore 8.30 alle 18.30 all’interno delle mura cinquecentesche, con modifiche alla viabilità per la Padova Ma ... padovaoggi.it Padova Marathon, anche Unipd e pazienti cardiotrapiantati tra i runnerCresce la partecipazione dell’Ateneo alla competizione con un aumento degli iscritti del 10% rispetto al 2025. Atteso in pista anche un gruppo di trapiantati di cuore, che correranno insieme a medici ... padovaoggi.it Padova Marathon 2026 – Dettaglio chiusure strade Continuiamo con gli aggiornamenti in vista della corsa podistica! In questo post trovate le schede dettagliate con l’elenco delle strade interessate dall’evento, suddivise per zone, complete di: orari di - facebook.com facebook