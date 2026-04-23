Padova Marathon anche Unipd e pazienti cardiotrapiantati tra i runner

Nella prossima edizione della Padova Marathon, in programma domenica 26 aprile, parteciperanno anche rappresentanti dell’Università di Padova e alcuni pazienti con trapianto cardiaco. La gara coinvolge atleti di diversa provenienza e background, e l’università sarà presente come partecipe attiva dell’evento. La manifestazione si svolgerà lungo le vie della città, attirando sia sportivi che pubblico locale.

L’Università di Padova sarà tra i protagonisti della Padova Marathon 2026, l’appuntamento cittadino simbolo di sport in programma domenica 26 aprile. Un appuntamento che ha suscitato molto interesse: rispetto all'anno scorso, infatti, l'Ateneo ha registrato un incremento delle iscrizioni del 10%.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in garaSarà un’edizione tutta internazionale quella della Padova Marathon 2026, in programma domenica 26 aprile, con tanti atleti di alto livello pronti a... Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviatiLa città si prepara ad accogliere domenica oltre 15mila runner che parteciperanno alla Milano Marathon 2026 trasformando le principali arterie urbane... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Padova Marathon, anche Unipd e pazienti cardiotrapiantati tra i runner; Padova Marathon: partecipazione record da parte dell'Università di Padova. I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in garaKwemboi e Bizoza guidano il gruppo maschile, Jelagat, Chemutai e Omosa tra le donne. Nella mezza maratona spiccano gli azzurri Ouhda, Meucci e Lonedo, in un programma che riunisce atleti di alto livel ... padovaoggi.it I top runners della Padova Marathon di questa domenica 26 aprileKwemboi e Bizoza i favoriti tra gli uomini, Jelagat, Chemutai e Omosa tra le donne. Molto azzurro nella mezza con Ouhda, Meucci e Lonedo Tanti i nomi di livello nelle quattro gare, che si preannuncian ... corrieredellosport.it Piterpan Dj Set @ Padova Marathon | Piazzale Porta San Giovanni - Padova PD - facebook.com facebook