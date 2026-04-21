I big della Padova Marathon 2026 chi sono i top runner in gara

La Padova Marathon 2026 si terrà domenica 26 aprile e vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. La gara principale e la mezza maratona attireranno corridori di alto livello, molti dei quali sono noti per aver partecipato a competizioni internazionali. La manifestazione si preannuncia come un evento di grande richiamo per gli appassionati di corsa su lunga distanza.

Sarà un’edizione tutta internazionale quella della Padova Marathon 2026, in programma domenica 26 aprile, con tanti atleti di alto livello pronti a tagliare il traguardo per primi tra maratona e mezza maratona. Tra i protagonisti più attesi spicca l’ugandese Victor Kwemboi, già argento nel 2025.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Half Marathon 2026, top runner e info tecnicheTutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica prossima 29 marzo, appuntamento podisticoorganizzato da UISP Firenze con 6011 atleti ed... Tutto pronto per la Rimini Marathon, nel giardino del Grand Hotel la presentazione dei top runnerEntra nel vivo il lungo weekend della undicesima edizione Rimini Marathon e lo fa con uno dei momenti più attesi alla vigilia della gara: la...