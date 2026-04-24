A Padova, il direttore artistico di Canale Italia ha rivolto un messaggio ai telespettatori attraverso un video, ringraziandoli per il supporto mostrato nelle ultime settimane di programmazione in diretta. Martire, volto noto della rete, ha espresso gratitudine nei confronti del pubblico, definendolo la sua vera forza. Il video è stato condiviso dopo un periodo di attività intensa in onda, senza ulteriori precisazioni sui contenuti trasmessi.

Un messaggio diretto, spontaneo e carico di riconoscenza quello lanciato da Massimo Martire, direttore artistico e volto noto di Canale Italia, che ha scelto un video per rivolgersi ai telespettatori dopo settimane di intensa attività in diretta. Il conduttore ha voluto rompere un breve silenzio social per condividere un pensiero semplice ma significativo: dire grazie. Un ringraziamento rivolto a quel pubblico che, come lui stesso sottolinea, rappresenta “l’unica vera fonte di soddisfazione e gratificazione”. Messaggi, commenti e attestati di stima continuano infatti ad arrivare numerosi, premiando il lavoro quotidiano e l’impegno profuso nella conduzione del programma.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Padova. Canale Italia, Massimo Martire ringrazia il pubblico: “Siete la mia vera forza”

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