Martire ha acceso i riflettori su Canale Italia con una domenica diversa. In una semplice immagine, si vede in preghiera, ma il suo messaggio va oltre: tra spiritualità e un pizzico di ironia, dice che prima o poi tutti diventeremo angeli o demoni. Una riflessione che ha fatto sorridere i suoi follower, tra pensieri e battute sulla vita.

Una domenica all’insegna della riflessione e, perché no, di un po’ di ironia: Massimo Martire, noto giornalista e conduttore, ha condiviso sui social un messaggio che mescola spiritualità e leggerezza, accompagnato da una foto che lo ritrae in preghiera. «Non arrabbiatevi e non fate dell’ironia – ha scritto Martire – tanto prima o poi diventiamo tutti Angeli. o Demoni. Vi aspetto a Notizie Oggi su Canale Italia e Sky 913 con Notizie Oggi in diretta dalle 6.00 alle 9.00. Buona domenica». La foto pubblicata mostra Martire con lo sguardo assorto, mani giunte e la tipica compostezza di chi sembra meditare sul senso della vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Massimo Martire in onda su Canale Italia: tra preghiera e riflessione, “prima o poi diventiamo tutti Angeli… o Demoni”

Approfondimenti su Massimo Martire

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Massimo Martire

Argomenti discussi: Melodie Italiane non va in onda oggi a causa della neve a New York.

“Il Divo Andreotti” di Raffaele Florio continua il suo viaggio grazie a Massimo Martire di Canale Italia e al Direttore Antonio Nesci per l’evidenza - facebook.com facebook