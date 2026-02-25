Rino Logiacco ospite di Massimo Martire su Canale Italia | ricordi e testimonianze della Prima Guerra Mondiale

Nella trasmissione di Massimo Martire, nei mesi scorsi, è stato ospite Rino Logiacco, corrispondente de La Prima Pagina, per parlare della storia della Prima Guerra Mondiale e del suo recente lavoro editoriale. Durante l’intervista, Logiacco ha raccontato la genesi del suo libro, pubblicato da Drago Rosso Editore, nato da un’attenta ricerca sui caduti di Melicucco e della Calabria tra il 1915 e il 1918. L’autore ha ripercorso le origini del monumento ai caduti del suo paese, rimasto a lungo senza nomi, e il suo personale viaggio di scoperta tra archivi, monumenti e fotografie di famiglia, dedicando particolare attenzione ai Cavalieri di Vittorio Veneto, tra cui anche suo nonno. Logiacco ha sottolineato l’importanza di ricordare le tragedie della guerra e ha richiamato alla memoria degli spettatori i drammi vissuti dai giovani soldati italiani, descrivendo momenti di vita quotidiana e testimonianze raccolte nei cimiteri e nei mausolei storici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

