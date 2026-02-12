Tumori una casa per i bambini in cura | al via la raccolta fondi per i pazienti del Sant’Orsola

A Bologna, una casa in più per i bambini in cura al Sant’Orsola. Oggi si avvia la dodicesima edizione di ‘#lottoanchio’, una raccolta fondi che ha come obiettivo principale aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’iniziativa di Ageop Ricerca mira a creare un luogo accogliente, dove i bambini possano trovare conforto e sostegno durante il percorso contro il tumore. Le donazioni sono aperte e si spera in una grande partecipazione per rafforzare questa rete di aiuto.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Una casa in più per i bambini affetti da tumore e per le loro famiglie: è l'obiettivo di Ageop Ricerca, che con la dodicesima edizione di '#lottoanchio' aderisce alla Giornata mondiale contro il cancro infantile. Nel mirino la realizzazione di "una grande casa accogliente gratuita – spiega la direttrice di Ageop Francesca Testoni –: 'Casa Gialla 2.0' sorgerà in via Paolo Fabbri 22, nelle vicinanze del Sant'Orsola". La raccolta fondi punta ad arrivare a 150mila euro (è possibile donare sulla piattaforma Ideaginger): qui potranno essere ospitati fino a 44 nuclei familiari contemporaneamente, passando dalle 75 alle 100 famiglie ospitate ogni anno.

