Federico Buffa torna a Napoli con Otto Infinito | lo spettacolo dedicato Kobe Bryant

Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna a Napoli al Teatro Diana lunedì 30 marzo alle ore 21 (unica data) con lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli, OTTO INFINITO è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione. Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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