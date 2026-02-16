Federico Buffa a Bitritto con lo spettacolo su Kobe Bryant Otto Infinito Vita e morte di un Mamba
Federico Buffa, maestro indiscusso della narrazione sportiva, torna in Puglia con il suo nuovo spettacolo dedicato a una delle più grandi leggende dello sport mondiale: Kobe Bryant. Il titolo è "Otto Infinito. Vita e morte di un Mamba", e andrà in scena lunedì 23 febbraio, alle 21, al Palatour di Bitritto e martedì 24, alle 21, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Entrambe le date sono organizzate da Aurora Eventi. Biglietti acquistabili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne, info 328.351.94.02. Con “Otto Infinito - Vita e morte di un Mamba”, prodotto da International Music and Arts, Buffa torna alla sua grande passione, il basket, per raccontare uno dei campioni più complessi e affascinanti di sempre.🔗 Leggi su Baritoday.it
