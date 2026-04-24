Durante la puntata di Otto e Mezzo andata in onda il 24 aprile su La7, Lilli Gruber ha chiesto a Gad Lerner di commentare le tensioni sulla posizione della destra riguardo a temi storici come il 25 aprile e la canzone Bella Ciao. Lerner ha risposto affermando che il fascismo è tornato di attualità e criticando alcune posizioni politiche. La discussione si è concentrata sulle diverse interpretazioni di questi simboli e ricorrenze nel contesto politico attuale.

"Che problema ha questa destra-destra con la canzone Bella Ciao e il 25 aprile?". Lilli Gruber si rivolge a Gad Lerner, ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda venerdì 24 aprile su La7. Il giornalista prende di mira la destra italiana e non solo, perché "sono cresciuti cantando all'incontrario la prima strofa di Bella Ciao. Per loro l'invasore è il migrante. Quanti decreti sicurezza ha già fatto questo governo? Pensate davvero che la maggioranza degli italiani creda che il loro problema maggiore sia la sicurezza legata ai migranti? La verità è che coprono con imbarazzo il fatto che il fascismo è tornato di attualità". E ancora: "Credo che la risposta che hanno avuto dal referendum è arrivata perché la gente ora ha paura" dei loro modelli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, la sparata di Gad Lerner contro il governo: "Il fascismo è tornato di attualità"

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