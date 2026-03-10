Gad Lerner senza freni | prima fa il comizio per il No sulla Rai poi delira contro Bartolozzi

10 mar 2026

Gad Lerner ha partecipato a un comizio per il No sulla Rai e successivamente ha espresso duri commenti contro Bartolozzi. L’intervento televisivo ha suscitato molte reazioni, mentre l’ex giornalista ha riproposto toni forti e dichiarazioni dirette. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione, con alcuni che hanno giudicato e altri che hanno criticato le sue parole.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e Gad Lerner rinverdisce i bei tempi di quando scriveva Lotta continua. Bastava ascoltarlo stamattina arringare gli ascoltatori di Prima pagina, nel corso della rassegna stampa di Rai Radio tre. Più duro e puro che mai, ha impartito lezioni di giornalismo ai quotidiani di centrodestra.  Gad Lerner su Radiotre, ma sembra Radio Onda rossa. L’unica domanda posta agli ascoltatori, con ossessiva e maniacale petulanza? Come mai Mario Sechi, Capezzone e compagni non hanno dato abbastanza risalto alle frasi della capo di gabinetto di Nordio? Pareva di vederlo Gad Lerner, che in Rai è stato anche direttore del Tg1 con relative deflagranti dimissioni finali,  mentre con l’evidenziatore segnava i titoli “sbagliati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

