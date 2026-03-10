Gad Lerner senza freni | prima fa il comizio per il No sulla Rai poi delira contro Bartolozzi

Gad Lerner ha partecipato a un comizio per il No sulla Rai e successivamente ha espresso duri commenti contro Bartolozzi. L’intervento televisivo ha suscitato molte reazioni, mentre l’ex giornalista ha riproposto toni forti e dichiarazioni dirette. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione, con alcuni che hanno giudicato e altri che hanno criticato le sue parole.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e Gad Lerner rinverdisce i bei tempi di quando scriveva Lotta continua. Bastava ascoltarlo stamattina arringare gli ascoltatori di Prima pagina, nel corso della rassegna stampa di Rai Radio tre. Più duro e puro che mai, ha impartito lezioni di giornalismo ai quotidiani di centrodestra. Gad Lerner su Radiotre, ma sembra Radio Onda rossa. L’unica domanda posta agli ascoltatori, con ossessiva e maniacale petulanza? Come mai Mario Sechi, Capezzone e compagni non hanno dato abbastanza risalto alle frasi della capo di gabinetto di Nordio? Pareva di vederlo Gad Lerner, che in Rai è stato anche direttore del Tg1 con relative deflagranti dimissioni finali, mentre con l’evidenziatore segnava i titoli “sbagliati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gad Lerner senza freni: prima fa il comizio per il No sulla Rai, poi delira contro Bartolozzi Articoli correlati Leggi anche: Sinistra in tilt sul Qatargate. Gad Lerner contro i 5stelle: "Loro al governo..." Leggi anche: Identità, conflitto e memoria: a Udine Gad Lerner presenta il suo libro Tutti gli aggiornamenti su Gad Lerner Argomenti discussi: La Stampa e il disastro del finanziere indispettito. Gad Lerner, il fuoriclasse dell'invidiaPiccoli accorgimenti disinteressati in caso di invidia acuta e rosicamento intenso: bloccare immediatamente i social network, astenersi dal digitare commenti dei quali ci si pentirà poche ore dopo o, ... ilgiornale.it Rai, la sparata di Lerner su Chiocci è un boomerang. Storace: Gli rinfresco la memoria...Botta e risposta tra Gad Lerner e Francesco Storace dopo le indiscrezioni sul direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per il quale si parla di un possible ruolo di portavoce della premier Giorgia ... iltempo.it