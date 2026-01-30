In diretta su La7, Gad Lerner ha commentato le accuse di Bocchino sugli ebrei. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto a Cathy La Torre cosa pensi di questa situazione, mentre l’ex parlamentare di AN sembra isolato, circondato da critiche. La discussione si infiamma, e Bocchino si trova sotto i riflettori per le sue parole contro gli ebrei.

«In che mondo vive Bocchino?», domanda Cathy La Torre a Otto e mezzo, su La7. Semplice, in un mondo televisivo in cui l’ex parlamentare di AN è solo contro tutti, conduttrice Lilli Gruber compresa. Si parte dal caos Minneapolis, con la morte di Alex Pretti per mano degli agenti Ice, ma si finisce all’Italia. Gad Lerner attacca Trump per affondare Giorgia Meloni: «Io non vedo vassallaggio, vedo una forte affinità culturale. Trump sta mantenendo le sue promesse, anche 100 anni fa pensavamo che certe promesse sarebbero rimaste sulla carta. Meloni e i nazionalisti europei hanno una radice culturale comune con Trump, un’idea di nazione etnica, tradizionalista, suprematista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Gad Lerner: "Come usano noi ebrei". Bocchino lo fulmina

