Quattro colpi di pistola esplosi dopo lite a Rutigliano | arrestato per tentato omicidio

A Rutigliano, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato quattro colpi di pistola durante una lite. I carabinieri hanno eseguito l’arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’arma. L’episodio ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma utilizzata. Nessuna altra informazione sulla vittima o sui motivi alla base dello scontro è stata resa nota.