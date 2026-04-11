Quattro colpi di pistola esplosi dopo lite a Rutigliano | arrestato per tentato omicidio
A Rutigliano, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato quattro colpi di pistola durante una lite. I carabinieri hanno eseguito l’arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’arma. L’episodio ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma utilizzata. Nessuna altra informazione sulla vittima o sui motivi alla base dello scontro è stata resa nota.
I carabinieri hanno arrestato un uomo a Rutigliano, accusato di tentanto omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, nonché di porto abusivo d'arma da fuoco. Le indagini riguardano una sparatoria avvenuta il 26 dicembre dello scorso anno: alcuni colpi di pistola furono esplosi al. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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