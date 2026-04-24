Ottantesimo di Confartigianato premiati 15 nuovi maestri d’opera e d’esperienza

Durante una cerimonia al Centro di formazione professionale Don Bosco, quindici persone sono state premiate come nuovi Maestri d’opera e di esperienza. Il riconoscimento è stato conferito da Anap Confartigianato Forlì in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e dei premiati, che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale delle loro competenze e della loro esperienza nel settore.

Sono quindici nuovi i nuovi Maestri d’opera e di esperienza premiati da Anap Confartigianato Forlì nel corso di una cerimonia al Centro di formazione professionale Don Bosco. A ricevere l’onorificenza sono stati Giovanni Balestri, Tiziana Bendandi, Silvana Budano, Carlo Catenelli, Giorgio Cavina.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Esperienza immersiva nell’opera di MonetUn capolavoro digitale della tecnologia 4K a 360°, ’Claude Monet: The Immersive Experience’. Pila lancia i nuovi maestri di snowboard: in pista 13 talentiA Pila è partita questa settimana l’attività formativa per i futuri professionisti dello snowboard, segnando l’inizio del primo modulo dedicato al... Una raccolta di contenuti Si parla di: Premiati 15 Maestri Artigiani a Forlì; Confartigianato Verona celebra gli 80 anni tra motori e imprese storiche.