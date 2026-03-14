Sempre meno negozi | in 13 anni a Lucca quasi uno su tre ha chiuso i battenti

A Lucca, negli ultimi tredici anni, quasi un negozio su tre ha chiuso, secondo un rapporto dell’Ufficio Studio nazionale di Confcommercio intitolato “Città e demografia d’impresa”. La perdita di attività commerciali si riflette in un calo consistente nel numero di negozi presenti in città, evidenziando un trend di declino nel settore retail locale. La situazione è stata raccontata attraverso dati ufficiali raccolti dall’ente di settore.

Lucca, 14 marzo 2026 – Quasi un negozio su tre ha chiuso negli ultimi tredici anni a Lucca: lo certifica una rapporto dal titolo “Città e demografia d’impresa” realizzata dall’Ufficio Studio nazionale di Confcommercio. Ma la desertificazione, che come noto oltre a creare evidenti problemi economici finisce per garantire meno sicurezza alle città sempre più sprovviste di presidi commerciali, è un fenomeno nazionale, come si può leggere nel rapporto che ha preso in esame un arco temporale che va dal 2012 al 2025 monitorando 107 capoluoghi di provincia e 15 città non capoluogo ma comunque con una popolazione numerosa. MACERATA, VETRINE VUOTE,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sempre meno negozi: in 13 anni a Lucca quasi uno su tre ha chiuso i battenti Articoli correlati Leggi anche: Dati choc, in 13 anni ha chiuso un quinto dei negozi di Rimini. In centro sparite 90 attività di abbigliamento Lucca: -28,6% di negozi in 13 anni, la crisi del commercioLa provincia di Lucca registra una perdita del 28,6 per cento delle attività commerciali in tredici anni, posizionandosi al quarantesimo posto nella... Tutto quello che riguarda Sempre meno negozi in 13 anni a Lucca... Temi più discussi: Sempre meno negozi: in 13 anni a Lucca quasi uno su tre ha chiuso i battenti; Lucca, sono sempre meno le imprese under 35; Desertificazione commerciale, dati allarmanti: in 13 anni un terzo di attività in meno a Lucca; Lucca, arriva la decisione del Nottingham Forest: le ultimissime. Sempre meno negozi nelle città italiane. Dal 2012 hanno chiuso i battenti in 156milaUna città senza negozi è una città meno sicura. Accelera la desertificazione commerciale in Italia ma, a questo punto, il fenomeno non riguarda più solo i ... ilmessaggero.it Lucca, sono sempre meno le imprese under 35Il saldo resta positivo, ma non basta a compensare l’uscita dalla categoria per ragioni anagrafiche. Calo anche a Massa-Carrara ... noitv.it .Jacopo della Quercia - Monumento funebre dedicato a Ilaria del Carretto - Lucca. - facebook.com facebook