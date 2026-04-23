Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 24 al 26 aprile

Questo weekend a Venezia e nelle zone vicine ci sono molte attività in programma. Si può partecipare a mercatini, visitare mostre, ascoltare musica dal vivo o gustare specialità locali nei ristoranti della zona. Le iniziative sono concentrate tra il 24 e il 26 aprile 2026 e includono anche escursioni guidate e esposizioni di fiori. Sono diverse le proposte pensate per chi desidera trascorrere alcuni giorni immerso nell’atmosfera della città e dei suoi dintorni.

Sono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non perdere dal 24 al 26 aprile 2026. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare in Sicilia nel weekend?; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 17 al 19 aprile 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze. Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in ToscanaFirenze, 20 aprile 2026 – Il 25 aprile, essendo festa nazionale e cadendo quest’anno di sabato, è un’ottima occasione per approfittare di un ponte primaverile e godersi qualche giornata all’aria apert ... lanazione.it Quando scatta la copertura totale, l’unica cosa da fare è lasciarsi andare. Il vantaggio Grazie a Reale Mutua, da quest’anno a LOL: Chi Ride È Fuori puoi ridere senza freni. LOL: Chi Ride È Fuori è presentato da Reale Mutua. Fatti una risata insieme a no - facebook.com facebook Musei gratis, talk con Can Yaman e "arrustuta" a Villa Filippina: cosa fare nel weekend del 25 aprile x.com