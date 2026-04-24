Osservatorio antisemitismo bocciato manca un voto del Pd Di Segni | Dovrebbe essere una priorità

L’Osservatorio contro l’antisemitismo è stato bocciato per la mancanza di un voto del Partito Democratico. La consigliera dell’XI municipio di Roma, Fabiana Di Segni, ha recentemente spiegato di aver abbandonato il partito a causa del clima di antisemitismo che avrebbe riscontrato al suo interno. La sua testimonianza è arrivata pochi giorni dopo questa decisione.

Sono passati pochi giorni da quando la consigliera dell'XI municipio di Roma, Fabiana Di Segni, ha raccontato fra le colonne del nostro giornale la sua scelta di lasciare il Partito Democratico a causa del profondo clima di antisemitismo al suo interno. Un appiattimento totale fatto di battutine, schermaglie e aggressioni verbali, che dal 7 ottobre 2023 martella costantemente nel silenzio più totale. Ma quanto è accaduto ieri aggrava ulteriormente la situazione, aggiungendo un altro tassello alla crisi che scorre all'interno della sinistra. A raccontarlo a Il Tempo è di nuovo la consigliera Di Segni: «Insieme a Cristiano Migliorelli, di Lista Civica, abbiamo presentato un atto per l'istituzione di un osservatorio per l'antisemitismo e l'odio razziale, già condiviso con il Pd.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Osservatorio antisemitismo bocciato, manca un voto del Pd. Di Segni: "Dovrebbe essere una priorità" Notizie correlate Leggi anche: Antisemitismo. Oggi il voto in Senato e il Pd si spacca in due Delrio (Pd): “La legge sull’antisemitismo? La voto. Dalla destra aperture vere”Il senatore dem: "Caduti sia le sanzioni penali che il divieto di manifestazioni.