Antisemitismo Oggi il voto in Senato e il Pd si spacca in due

Oggi al Senato si svolge la discussione sulla legge contro l’antisemitismo, con il voto finale che si avvicina. Il Partito Democratico si divide tra chi sostiene il testo e chi si oppone, creando una scissione interna. La seduta si sta svolgendo con tensione, mentre i senatori esprimono le loro posizioni sulle misure da adottare. La decisione finale è attesa nei prossimi momenti.

Legge contro l'antisemitismo verso l'approvazione, Pd verso la divisione. Si profila questo l'esito della discussione da parte dell'aula del Senato. Difficile, infatti, che la maggioranza approvi gli emendamenti targati Pd-M5s-Avs per eliminare la discussa definizione di "antisemitismo" dell'Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) che condanna anche gli attacchi alla politica del governo di Israele, posti come condizione per un voto favorevole. E in quel caso si va verso il Sì di maggioranza, Azione, Italia viva e dissidenti riformisti del Pd e l'astensione (o l'uscita dall'aula) del resto delle opposizioni per assecondare l'invito alla più ampia convergenza che viene dalle comunità ebraiche e dalla senatrice a vita Liliana Segre.