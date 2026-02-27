Delrio Pd | La legge sull’antisemitismo? La voto Dalla destra aperture vere

Un esponente politico ha annunciato il suo voto favorevole a una legge contro l’antisemitismo, sottolineando come il suo sostegno sia legato a segnali di apertura da parte della maggioranza. La decisione arriva dopo aver valutato le proposte e le novità introdotte nel testo, evidenziando come si tratti di una scelta coerente con le sue posizioni. La discussione sulla legge prosegue in Parlamento.

Il senatore dem: "Caduti sia le sanzioni penali che il divieto di manifestazioni. E viene attenuata anche la definizione Ihra". Pronti a seguirlo anche gli altri riformisti. E cresce l'insofferenza verso Boccia "Se voterò il testo sull'antisemitismo? Assolutamente sì. L'ho sempre detto che in presenza di aperture concrete da parte della maggioranza quella sarebbe stata la mia posizione. E quelle aperture da parte della maggioranza ci sono state". A Graziano Delrio, senatore del Pd ed ex ministro dei Trasporti, non difetta la chiarezza. E nonostante ancora mercoledì, dal suo gruppo parlamentare, abbiano provato a far saltare la...

