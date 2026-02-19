Monte ingaggi serie C ecco la squadra che spende di più

Il Catania ha il monte ingaggi più alto in Serie C per la stagione 2025-26. La causa è un investimento significativo sul mercato e una strategia mirata a rafforzare la rosa. La squadra ha aumentato i salari dei giocatori rispetto agli anni passati, puntando su nomi di esperienza. Questo ha portato il club siciliano a superare tutte le altre squadre del campionato in termini di spesa complessiva. Sono stati anche siglati contratti più lunghi e vantaggiosi, per consolidare la squadra a lungo termine.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è il Catania in vetta alla classifica relativa ad ingaggi, premi e diritti immagine per la stagione 2025-26. La compagine etnea spende più di tutti nei tre gironi con una cifra monstre di oltre 14 milioni di euro seguita da Benevento e Salernitana, che corrispondono ai loro calciatori più di 10 milioni. E’ quindi il girone C quello che “costa” di più per aspirare alle posizioni di vertice perché l’ Arezzo (in testa al gruppo B, +7 sul Ravenna) spende una cifra appena superiore agli otto milioni mentre al Vicenza (primo nel girone A) bastano 6,5 milioni per essere in vetta a +16 sull’ Union Brescia con il conto alla rovescia per il salto di categoria che è già iniziato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monte ingaggi serie C, ecco la squadra che spende di più Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggiLa Lega Pro ha reso noti i dati sui contratti firmati a gennaio, mostrando che il sud domina la classifica dei monte ingaggi. Napoli, monte ingaggi da top club: 109 milioni e quarto posto in Serie AIl Napoli ha speso 109 milioni di euro in salari, posizionandosi quarto in Serie A per spese sul personale. ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I monti ingaggi della Serie A 2025/26: Inter al comando; UNION BRESCIA HA IL SESTO MONTE INGAGGI DI TUTTA LA SERIE C. L’OSPITALETTO E’ QUELLO CHE SPENDE DI MENO – Bresciaingol; Classifica monte ingaggi della Serie A: Hellas salvo, sarebbe fuori dalla zona retrocessione; Serie B. Juve Stabia show: penultima per monte ingaggi e settima in classifica. Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggiLa Lega Pro ha i diffuso i dati sui contratti depositati dopo la conclusione del mercato di gennaio: in totale, l'intero campionato muove circa 200 milioni ... gazzetta.it Monte ingaggi, l'Arezzo è il quinto club di tutta la Lega Pro. La classificaLa società amaranto è la seconda nel girone B, dietro solo alla Ternana, per le voci di spesa riguardanti emolumenti, premi e diritti d’immagine. Catania, Benevento e Salernitana quelle che spendono d ... today.it Il Napoli, secondo i dati capology, ha un monte ingaggi settimanale pari a oltre 2 milioni di euro e un salario medio di 3,3 milioni. Il calciatore che ha lo stipendio più alto è Kevin De Bruyne, con 11,1 milioni lordi (6 netti+bonus), seguito da Hojlund (9.26), Lukak facebook Budget non ripagato sul campo: Toro nono per monte ingaggi in #SerieA, #Como 11° La classifica del monte ingaggi non sorride affatto al Torino nel rapporto tra i soldi spesi e i risultati in campo #Torino #TorinoFC #ToroNews L'approfondimento x.com