Monte ingaggi serie C ecco la squadra che spende di più

Il Catania ha il monte ingaggi più alto in Serie C per la stagione 2025-26. La causa è un investimento significativo sul mercato e una strategia mirata a rafforzare la rosa. La squadra ha aumentato i salari dei giocatori rispetto agli anni passati, puntando su nomi di esperienza. Questo ha portato il club siciliano a superare tutte le altre squadre del campionato in termini di spesa complessiva. Sono stati anche siglati contratti più lunghi e vantaggiosi, per consolidare la squadra a lungo termine.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è il Catania in vetta alla classifica relativa ad ingaggi, premi e diritti immagine per la stagione 2025-26. La compagine etnea spende più di tutti nei tre gironi con una cifra monstre di oltre 14 milioni di euro seguita da Benevento e Salernitana, che corrispondono ai loro calciatori più di 10 milioni. E’ quindi il girone C quello che “costa” di più per aspirare alle posizioni di vertice perché l’ Arezzo (in testa al gruppo B, +7 sul Ravenna) spende una cifra appena superiore agli otto milioni mentre al Vicenza (primo nel girone A) bastano 6,5 milioni per essere in vetta a +16 sull’ Union Brescia con il conto alla rovescia per il salto di categoria che è già iniziato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

