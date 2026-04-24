Ospedali Sciotto accende la luce sulla teleradiologia a Milazzo e Barcellona

In alcune strutture ospedaliere nelle città di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto si sono evidenziate delle criticità nella gestione del servizio di teleradiologia. La situazione è stata riportata dal rappresentante di un'organizzazione di settore, che ha evidenziato come alcune problematiche richiedano un intervento immediato per migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie.

“Sulla gestione del servizio di teleradiologia nei presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto emergono criticità che non possono essere ignorate. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute, chiedendo chiarezza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sanità siciliana: oltre 12 milioni per nuove tecnologie e ospedali, Milazzo punta sulla risonanza magnetica.La giunta regionale siciliana ha autorizzato l’utilizzo di 12 milioni e 677 mila euro per quattro progetti chiave nel settore dell’edilizia... Milazzo, la luce oltre il debitoMilazzo, porto strategico del Tirreno, ha fondato per secoli la sua economia sulla pesca, agrumi e traffici marittimi.